Зеленский: за ночь по Украине выпущены 656 ударных дронов и 73 ракеты Сообщается, что в Киеве погибли четыре человека, в Днепре - девять, среди них ребенок

За ночь по Украине были выпущены 656 ударных беспилотников и 73 ракеты различных типов, включая баллистические, крылатые и противокорабельные, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале во вторник, 2 июня.

Зеленский сообщил, что к ликвидации последствий ночной атаки по украинским городам и населенным пунктам привлечены более 500 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, основной удар пришелся по Киеву, где вновь были повреждены десятки жилых домов и другие объекты гражданской инфраструктуры.

«К сожалению, известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким», - заявил он.

Президент Украины добавил, что в больницах Киева находятся 38 пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

Зеленский также сообщил, что в Днепре продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенного четырехэтажного многоквартирного дома.

По его словам, часть здания была фактически уничтожена. В результате атаки в Днепре погибли девять человек, среди них ребенок. Еще 35 человек пострадали, судьба шести человек остается неизвестной.

«Их поиски будут продолжаться столько, сколько необходимо», - отметил Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что удары также были нанесены по энергетическим объектам в Харьковской области и критической инфраструктуре в Харькове. Под атакой, по его словам, находились Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.

Зеленский назвал атаку масштабной и заявил о необходимости усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

По его словам, если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, такие атаки будут продолжаться. Президент Украины подчеркнул, что Европе необходима собственная противобаллистическая оборона, а Киеву - помощь США в поставках ракет для систем Patriot.

Зеленский также выразил надежду на поддержку партнеров и «действенный ответ» на сегодняшний удар.

