Украина продолжает работу по усилению ПВО через инициативу PURL и двусторонние контакты со странами, не присоединившимися к ней, сказал глава государства

Зеленский: За неделю по Украине применено около 2200 БПЛА и 106 ракет Украина продолжает работу по усилению ПВО через инициативу PURL и двусторонние контакты со странами, не присоединившимися к ней, сказал глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Россия применила против Украины около 2200 ударных дронов, более 1730 управляемых авиационных бомб и 106 ракет различных типов, почти половина из которых — баллистические.

В публикации в Телеграме глава украинского государства отметил, что практически ежедневно под обстрелами находятся Сумы, Запорожье, Херсон, Харьков и Днепр, а также приграничные и прифронтовые общины.

Зеленский также напомнил о массированном ударе по Киеву, в результате которого погибли 31 человек, еще 102 получили ранения.

Президент отметил, что Украина уже способна сбивать более 90% дронов, однако система противоракетной обороны пока не перехватывает все баллистические цели, на которые, по его словам, "сейчас опирается Москва".

Он добавил, что Украина продолжает работу по усилению ПВО через инициативу PURL и двусторонние контакты со странами, не присоединившимися к ней, но обладающими необходимыми ракетами. Также ведется сотрудничество с европейскими партнерами по развитию противобаллистической защиты.

Зеленский подчеркнул необходимость оперативных поставок средств ПВО и назвал каждый пакет ракет-перехватчиков «реальной защитой жизней».