Зеленский: за неделю по Украине выпущено свыше 3170 дронов, при обстрелах погибли 52 человека Президент Украины сообщил о последствиях массированных атак на страну за неделю

По территории Украины за неделю выпущено более 3170 ударных дронов, свыше 1300 КАБов и 74 ракеты различных типов, большинство из которых — баллистические. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале в воскресенье, 17 мая.

По его словам, зафиксировано большое количество попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. «К сожалению, в результате обстрелов за неделю погибло 52 человека. Еще 346 человек пострадали, из них 22 ребенка», - сообщил президент, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Глава государства призвал усилить работу над совместной защитой от баллистических угроз в Европе. «Нашим людям нужно больше защиты, и всё, что поддерживает украинскую ПВО, в конечном итоге помогает спасать жизни. Поэтому PURL и дополнительные взносы на антибаллистические ракеты очень важны», - следует из публикации.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть самодостаточной в обороне на фоне атак. «Благодарен всем партнерам, которые поддерживают нашу защиту конкретными действиями», - заявил глава государства.

ПВО сбила 279 из 287 БПЛА, зафиксировано попадание восьми дронов в семи точках – Воздушные силы Украины

В субботу в течение дня Силы обороны Украины ликвидировали 279 из 287 дронов, однако зафиксировано попадание восьми дронов в семи точках, сообщили Воздушные силы ВСУ. «По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 279 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа «Пародия» на севере, юге и востоке страны», – говорится в сообщении в соцсети.

Как отмечается, в ночь на 17 мая (с 19:00 16 мая) противник атаковал 287 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Между тем, зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение обломков в 7 локациях.