Зеленский: за минувшую ночь над Украиной сбито и подавлено 111 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за минувшую ночь над страной сбито и подавлено 111 дронов и в течение дня могут быть новые волны дроновых атак.



"Сейчас в нашем небе больше сотни российских дронов, и в течение дня могут быть новые волны дроновых атак. Россия продолжает удары и делает это дерзко — целенаправленно против нашей железнодорожной инфраструктуры, против гражданских объектов в городах. К сожалению, после этих ударов есть раненые и погибшие люди, мои соболезнования всем родным и близким. Вчера в течение дня под ударом были 14 областей. Сегодня ночью били по жилой и железнодорожной инфраструктуре в Днепровской и Харьковской областях, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике в Полтавской области. На всех уровнях наши военные противодействуют, и уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов", - написал глава государства в Телеграме.

Зеленский заявил о важности "поддерживать Украину и не молчать о российской войне".



"Каждый раз, когда тема войны исчезает из топов новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой. Важно, чтобы наши дипломаты максимально быстро реализовывали договоренности, которых мы достигаем на уровне лидеров. Украине ежедневно необходима способность к защите, и только совместной сильной активностью это можно обеспечить", - добавил украинский лидер.

Местные власти Украины сообщили о гибели 9 и ранении 28 человек в результате обстрелов за последние сутки в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Донецкой области погиб 1 человек и 4 получили ранения в результате 13 обстрелов населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. "Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области", - написао он в Телеграме.

В Харьковской области в результате ударов по 14 населенным пунктам пострадали 5 человек. Начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что

"за прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары УАБ и беспилотниками различных типов по Харькову и 14 населенным пунктам области".

В Днепропетровской области в результате около 30 атак погибли 8 человек и еще 11 получили ранения, отметил глава ОВА Александр Ганжа. "В течение суток Днепропетровская область подверглась около 30 российским атакам в трех районах, в результате которых погибли восемь человек и еще 11 получили ранения", - укахал он в публикации в Телеграме.

Отдельно уточняется ситуация в Кривом Роге, где продолжаются последствия удара по жилому дому. По словам глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что количество пострадавших в результате вчерашнего удара по жилому дому в Кривом Роге возросло до пяти.



В Запорожской области в результате атак ранены 3 человека, при этом за сутки зафиксированы 1006 ударов по 49 населенным пунктам, отметил глава ОВА Иван Федоров в Телеграме.

