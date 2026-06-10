Зеленский: за год беспилотные системы поразили российские цели почти на 40 млрд долларов Глава украинского государства подписал указ об учреждении нового специального дня - Дня Сил беспилотных систем

За год после создания группировки Сил беспилотных систем украинские подразделения поразили российские цели различного уровня почти на 40 млрд долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Текст заявления опубликовала пресс-служба президента Украины в среду, 10 июня.

В обращении к гражданам Зеленский сообщил, что подписал указ об учреждении нового специального дня - Дня Сил беспилотных систем. Он будет ежегодно отмечаться 11 июня.

По словам президента, этот день станет выражением уважения и благодарности украинским Силам беспилотных систем.

Зеленский отметил, что Украина первой в мире создала отдельный род сил такого формата и активно развивает это направление.

«Именно украинцы доказали, что благодаря технологичности, креативности и смелости мы можем менять войну, достигать таких целей, которые ранее были либо совсем недоступны для обычного оружия, либо крайне труднодостижимы и требовали огромного расхода ресурсов», - сказал он.

Президент заявил, что только за год после создания группировки Сил беспилотных систем были поражены российские цели различного уровня почти на 40 млрд долларов.

Он подчеркнул, что речь идет о разных типах поражений, каждое из которых усиливает возможности Украины и помогает сохранять жизни украинских военных.

Зеленский также выразил благодарность украинским военным за удары средней дальности. По его словам, российская военная логистика на всей глубине временно оккупированных территорий теперь находится в зоне досягаемости украинских дронов.

«Российское приграничье также испытывает наше воздействие. Это ощущается врагом, и мы будем это наращивать», - заявил президент.

Он добавил, что Украина продолжит усиливать Силы беспилотных систем.

Зеленский сообщил, что заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте и ключевых направлениях.

По его словам, отдельно обсуждались удары средней и большой дальности, которые сейчас выполняются.

«План наших украинских дальнобойных санкций выполняется абсолютно четко», - сказал Зеленский.

Президент заявил, что украинские ракеты «Фламинго» поразили военный завод в Чебоксарах, расположенный примерно в 900 километрах от Украины.

Кроме того, по его словам, были зафиксированы попадания по объектам российской нефтяной отрасли, а также достигнуты результаты в Черноморском регионе.

Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины, Службу безопасности Украины, разведку и всех, кто был задействован в этих операциях.

Он также отдельно отметил подразделения на передовой, заявив, что позиции остаются сильными, а поставленные задачи выполняются.

Саммит стран NB8 и Украины были продуктивными

Глава Украины сообщил, что провел подробное обсуждение с украинской дипломатической командой.

По его словам, для Киева сейчас особенно важно выполнение договоренностей с партнерами.

Президент отметил, что саммит стран NB8 и Украины, а также встреча формата E3 и Украины были продуктивными. Он заявил, что партнеры готовы помогать Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Зеленский назвал три ключевых приоритета Украины: ПВО, энергетику и активизацию дипломатии.

Он добавил, что ожидает выполнения достигнутых договоренностей соответствующими командами - Министерством иностранных дел, Министерством обороны Украины и Офисом президента.

Также, по словам Зеленского, Украина готовится к важным летним саммитам - саммиту ЕС, саммиту Группы семи и саммиту НАТО.

Президент подчеркнул, что каждая из этих площадок должна быть результативной для Украины.

«Мы готовим решения. Спасибо всем, кто нам помогает», - сказал Зеленский.