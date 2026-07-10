По словам президента Украины, аналогичные консультации на саммите НАТО велись и европейскими лидерами

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом «возможности Китая в переговорах с РФ» По словам президента Украины, аналогичные консультации на саммите НАТО велись и европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Анкаре обсуждал с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами возможную роль и возможности Китая в переговорном процессе по прекращению российско-украинского конфликта.

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга, передают украинские СМИ.

"Безусловно, мы с президентом Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие и его возможности",-сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что предпочел бы, чтобы детали именно этого вопроса остались между ним и президентом США.

"Но в целом об Украине на этом саммите говорили очень много, о Ближнем Востоке говорили очень много и о Китае", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Китай «предупредил Россию, что не может быть и речи о возможности применения ядерного оружия в войне против Украины».