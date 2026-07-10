Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом «возможности Китая в переговорах с РФ»

Abdulrahman Yusupov
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Анкаре обсуждал с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами возможную роль и возможности Китая в переговорном процессе по прекращению российско-украинского конфликта.
Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга, передают украинские СМИ.
"Безусловно, мы с президентом Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие и его возможности",-сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что предпочел бы, чтобы детали именно этого вопроса остались между ним и президентом США.
"Но в целом об Украине на этом саммите говорили очень много, о Ближнем Востоке говорили очень много и о Китае", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, Китай «предупредил Россию, что не может быть и речи о возможности применения ядерного оружия в войне против Украины».