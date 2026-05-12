Зеленский заявил о формировании «антибаллистической коалиции» в Европе Президент Украины сообщил о встрече советников по вопросам национальной безопасности 13 европейских стран и представителя офиса Генерального секретаря НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил анонсировал создание «антибаллистической коалиции».

Глава государства сообщил о встрече советников по вопросам национальной безопасности 13 европейских стран и представителя офиса Генерального секретаря НАТО, на которой обсуждался вопрос производства антибаллистического вооружения.

«Я хочу поблагодарить сегодня наших европейских партнеров: была встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Мы постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе – мы формируем антибаллистическую коалицию. Стоит это сделать, и сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо. В сегодняшней встрече стран по антибаллистике были представлены 13 стран и офис Генерального секретаря НАТО. Важная, очень важная инициатива», – сказал Зеленский.

Зеленский встретился с председателем Конгресса депутатов Испании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь. Об этом сообщает Офис Президента.

Глава государства поблагодарил парламент, правительство и весь народ Испании за поддержку Украины. Президент отметил принятые политические решения с начала полномасштабного российского вторжения, в частности относительно военной и гуманитарной помощи.

Владимир Зеленский и Франсина Арменголь обсудили оборонное сотрудничество, где ключевыми приоритетами Украины являются противовоздушная оборона и развитие программ PURL и SAFE.

Согласно сообщению, особое внимание было уделено созданию «Специального трибунала» и усилиям по возвращению украинских детей.

Председатель Конгресса депутатов Испании подчеркнула, что ее страна будет содействовать возвращению украинских детей и внедрять соответствующие инициативы на уровне Конгресса.

Отдельно во время встречи речь шла о евроинтеграционном пути Украины. Президент отметил, что полноправное членство Украины в Евросоюзе является надежной гарантией безопасности для нашего государства и всей Европы. Франсина Арменголь заверила в поддержке со стороны Испании.

Президент Украины встретился с главой компании Palantir

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главным исполнительным директором (CEO) Palantir Technologies Алексом Карпом. Об этом украинский лидер сообщил в Телеграм во вторник, 12 мая.

Palantir – одна из ведущих мировых компаний в области анализа данных и AI-решений для обороны и безопасности.

«Хорошая встреча с CEO Palantir Technologies Алексом Карпом. Шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором», – написал он.

По словам Зеленского, Palantir – глобальная компания с высоким потенциалом. Он подчеркнул, что есть сферы, где можно быть полезными друг другу, укрепить защиту Украины, США и других государств.

«Обсудили направления технологического развития как в контексте боевых действий, так и гражданских потребностей. Договорились, что наши команды будут на связи», – добавил президент.