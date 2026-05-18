Зеленский заявил о «сокрытии РФ потерь нефтяного сектора» Об этом президент заявил со ссылкой на данныен украинской разведки

Украина получила новые российские документы с оценкой потерь РФ от войны в Украине. Об этом сообщил в соцсетях президент Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

По его словам, Россия пытается скрыть эту оценку как от мира, так и от внутренней аудитории. В частности, первым весомым фактором является сокращение числа действующих нефтяных скважин.

"Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах", – сказал президент.

Второй индикатор, по словам главы государства, – это сокращение нефтепереработки как минимум на 10% за несколько месяцев 2026 года.

"Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем наращивать это направление наших активных действий", – отметил Зеленский.

Президент также заявил о проблемах РФ в банковской сфере. Он отметил, что 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые иным путем не решить. По его утверждению, еще 8 банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения сторонних ресурсов.