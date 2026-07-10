Зеленский заявил о скором получении Украиной от США пакета ракет PAC-3 Теперь технические группы должны приступить к реализации достигнутых договоренностей - президент Украины

Украина в ближайшие дни получит от США пакет ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о поставках таких ракет по итогам саммита в Анкаре, сообщают украинские СМИ.

«Это результативный саммит для Украины. В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки. Также были отдельные договоренности у меня с европейцами. Там пока еще дат нет, но будут дополнительные PAC-3», - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что в вопросе производства систем Patriot Украина и США достигли положительного решения на политическом уровне. По словам Зеленского, теперь технические группы и представители профильных ведомств должны без пауз начать работу над практической реализацией договоренностей.

«Очень важно, чтобы наши технические группы, представители разных министерств и исполнительной власти без пауз начали над этим работать, чтобы мы получили лицензии как можно скорее и начали производство в Украине», - отметил он.

Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа за положительное решение по предоставлению Украине лицензии на производство Patriot.

«Благодарю за положительное решение о лицензии на производство Patriot. Мы подробно обсудили этот вопрос с президентом и его делегацией. Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что сегодня производить Patriot в мире могут две-три страны, поскольку остальные технологически к этому не готовы. Украина признана Америкой страной, готовой это делать», - заявил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что соглашение между Украиной и США в сфере беспилотников, так называемая Drone Deal, пока не подписано. Вместе с тем, по словам Зеленского, уже оформлены отдельные документы, которые позволят американской стороне получить различные виды украинских дронов для испытаний.

«Безусловно, пока Drone Deal между Украиной и Америкой не подписана. Есть некоторые документы, которые уже подписаны, чтобы Америка могла получить от Украины разные виды дронов для испытаний», - сказал он.

Зеленский уточнил, что речь идет о морских и воздушных беспилотниках. По его словам, испытания проходят успешно, после чего стороны смогут перейти к полноценному соглашению по беспилотникам.