После атаки БПЛА зафиксировано возгорание в промзоне на севере Ставрополя, сообщил губернатор Ставропольского края

Зеленский заявил о поражении трех нефтебаз в Ставропольском крае РФ После атаки БПЛА зафиксировано возгорание в промзоне на севере Ставрополя, сообщил губернатор Ставропольского края

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении трех нефтебаз в Ставропольском крае РФ.

«Мы продолжаем отвечать на российские удары полностью оправданно. Сегодня дальнобойные средства Украины поразили цели, которые поддерживают и финансируют российскую агрессию», - следует из публикаций, размещенных главой украинского государства в соцсетях в воскресенье, 19 июля.

По словам Зеленского, подразделения СБУ нанесли удары сразу по трем нефтебазам в Ставропольском крае, а подразделения украинских Вооруженных Сил поразили еще один топливный объект в том же регионе.

«Зафиксированы прямые попадания по трем танкерам российского теневого флота в Черном море. Благодарю каждое наше подразделение, которое помогает распространять в России осознание того, что эта война должна закончиться. Слава Украине!»,- добавил Зеленский.

Власти Ставропольского края сообщили о возгорании в промзоне

Губернатор Ставропольского края РФ утром, в воскресенье, 19 июля сообщил о возгорании в промзоне на севере Ставрополя после атаки БПЛА.

«После сегодняшней атаки БПЛА также зафиксировано возгорание в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Место происшествия далеко от жилой застройки, угроза жилым домам отсутствует», - следует из публикации.

В другой публикации главы региона говорится, что из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы - звук слышен в Ставрополе.

«На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет. В Вязниках в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место. Пожарные продолжают борьбу с возгоранием», - написал губернатор в соцсети.