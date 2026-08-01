Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что все 17 членов экипажа были спасены

Зеленский заявил о поражении контейнеровоза "Янина" в акватории Черного моря Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что все 17 членов экипажа были спасены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны поразили российский контейнеровоз "Янина", который, по его словам, затонул после удара в акватории Черного и Азовского морей.

"Этой ночью были применены дальнобойные удары — есть поражения целей в акватории Черного и Азовского морей. Также был поражен находящийся под санкциями российский контейнеровоз "Янина", шедший под российским флагом и имевший вместимость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну", — написал Зеленский в Телеграме.



Зеленский добавил, что подразделения Службы безопасности Украины этой же ночью поразили инфраструктуру трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане.

"Расстояние до объектов — почти 1600 километров. Это предприятия, перерабатывающие миллионы тонн нефти в год", — отметил он.

Президент Украины также поблагодарил украинских военнослужащих, заявив, что целями ударов являются "объекты, обеспечивающие ведение войны".

"Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", — подчеркнул Зеленский.



Между тем, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что контейнеровоз "Янина", принадлежащий транспортной группе FESCO, в ночь на субботу получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВС Украины и затонул в 130 морских милях от Новороссийска.

По его словам, все 17 членов экипажа были спасены.

«Подчеркну — это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов», — отметил Лихачев.





