Зеленский заявил о поражении контейнеровоза "Янина" в акватории Черного моря

Elmira Ekberova
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны поразили российский контейнеровоз "Янина", который, по его словам, затонул после удара в акватории Черного и Азовского морей.
"Этой ночью были применены дальнобойные удары — есть поражения целей в акватории Черного и Азовского морей. Также был поражен находящийся под санкциями российский контейнеровоз "Янина", шедший под российским флагом и имевший вместимость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну", — написал Зеленский в Телеграме.
Зеленский добавил, что подразделения Службы безопасности Украины этой же ночью поразили инфраструктуру трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане.
"Расстояние до объектов — почти 1600 километров. Это предприятия, перерабатывающие миллионы тонн нефти в год", — отметил он.
Президент Украины также поблагодарил украинских военнослужащих, заявив, что целями ударов являются "объекты, обеспечивающие ведение войны".
"Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", — подчеркнул Зеленский.
Между тем, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что контейнеровоз "Янина", принадлежащий транспортной группе FESCO, в ночь на субботу получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВС Украины и затонул в 130 морских милях от Новороссийска.
По его словам, все 17 членов экипажа были спасены.
«Подчеркну — это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов», — отметил Лихачев.