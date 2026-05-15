Зеленский заявил о «подготовке ответа на удары РФ» По словам Зеленского, украинские силовые структуры изучают планы реагирования на фоне данных о контактах Москвы и Минска

Украина готовит ответные меры на удары РФ по территории страны и изучает данные о возможных новых ракетно-дроновых атаках со стороны России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководителями Генерального штаба ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины.

По словам Зеленского, на совещании обсуждались три ключевых направления. Первое касалось определения целей для дальнейших «дальнобойных санкций против России».

Он отметил, что Киев считает «справедливым» нанесение ударов по российской нефтяной промышленности, военному производству и лицам, которые, по его словам, «причастны к военным преступлениям против Украины и украинцев».

Вторым вопросом стали, как утверждает Зеленский, «попытки России активнее вовлечь Беларусь в конфликт». По его словам, украинская сторона зафиксировала дополнительные контакты между российскими представителями и Александром Лукашенко.

Зеленский заявил, что Москва якобы рассматривает планы операций с территории Беларуси- в направлении Чернигова и Киева либо против одной из стран НАТО.

«Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и этот российский замысел», - подчеркнул он.

Президент Украины сообщил, что поручил Силам обороны и безопасности усилить соответствующее направление и подготовить план реагирования, который будет рассмотрен на заседании Ставки.

Третьим пунктом совещания стали данные украинской разведки о подготовке Россией новых ракетно-дроновых ударов по Украине. По словам Зеленского, специалисты ГУР Минобороны получили документы, в которых среди возможных целей указаны так называемые «центры принятия решений», включая политические и военные объекты.

Зеленский заявил, что Украина приняла эти данные к сведению, однако подчеркнул, что Россию, по его словам, не должны рассчитывать на запугивание украинского общества.

«Народ невозможно победить. России нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину», - заявил президент Украины.