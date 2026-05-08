Зеленский заявил о подготовке визитов представителей президента США в Киев По словам президента Украины, Киев рассчитывает активизировать дипломатический процесс и продолжить работу по обмену военнопленными

Киев ожидает визита представителей президента США на рубеже весны и лета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогу доклада секретаря СНБО Рустема Умерова.

По словам Зеленского, переговоры Умерова в США были содержательными. Украинская сторона согласовывает график необходимых визитов и рассчитывает, что на этот раз удастся реализовать запланированное и активизировать дипломатические усилия.

Президент Украины отметил, что в ходе контактов обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе продолжение обменов военнопленными.

«Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев намерен продолжать работу по укреплению сотрудничества с США и продвижению мирного процесса.