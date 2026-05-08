Зеленский заявил о подготовке визитов представителей президента США в Киев

Marina Mussa
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Киев ожидает визита представителей президента США на рубеже весны и лета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогу доклада секретаря СНБО Рустема Умерова.
По словам Зеленского, переговоры Умерова в США были содержательными. Украинская сторона согласовывает график необходимых визитов и рассчитывает, что на этот раз удастся реализовать запланированное и активизировать дипломатические усилия.
Президент Украины отметил, что в ходе контактов обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе продолжение обменов военнопленными.
«Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой», - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Киев намерен продолжать работу по укреплению сотрудничества с США и продвижению мирного процесса.