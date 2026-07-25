Зеленский заявил о новых ударах Украины по объектам в глубине РФ «Расстояние от государственной границы Украины – около 1200 км», - президент Украины

Украина продолжает применять «дальнобойные санкции» в ответ на российские удары. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины утверждает, что этой ночью украинские военные «поразили в разных регионах России цели, работающие на эту войну».

«Это снова предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, которыми Россия наносит свои удары по нашим людям. Расстояние от государственной границы Украины – около 1200 км. Также НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону. Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль», - написал Зеленский в Телеграм- канале.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что на логистическом объекте компании в городе Екатеринбург была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.

«В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме», - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что логистический комплекс не пострадал.

Глава Ростовской области РФ Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что сегодня ночью регион подвергся массированной воздушной атаке.

Губернатор Тюменской области РФ Александр Моор заявил о возгорании на территории Тюменского НПЗ из-за падения беспилотника.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», - написал губернатор в «Максе».