Зеленский заявил о «новом ударе» по НПЗ в Ярославле

Abdulrahman Yusupov
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
ВС Украины вновь приложили усилия для нанесения удара по нефтеперерабатывающему заводу в российском Ярославле.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«Этой ночью Силы обороны Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо», – заявил Зеленский.
Кроме того, отметил президент, были и удары по определенным целям на подконтрольной РФ территории Украины.
«Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и общинам», – сказал Зеленский.
Глава государства рассказал, что подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ ситуацию на фронте.
По его словам, в приграничной зоне Сумской области ВСУ достигают поставленных целей.