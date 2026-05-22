Зеленский заявил о «новом ударе» по НПЗ в Ярославле Об этом сообщил президент Украины сообщил со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

ВС Украины вновь приложили усилия для нанесения удара по нефтеперерабатывающему заводу в российском Ярославле.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Этой ночью Силы обороны Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо», – заявил Зеленский.

Кроме того, отметил президент, были и удары по определенным целям на подконтрольной РФ территории Украины.

«Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и общинам», – сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ ситуацию на фронте.

По его словам, в приграничной зоне Сумской области ВСУ достигают поставленных целей.