Президент Украины сообщил, что этой ночью по городам и общинам было выпущено 135 дронов и 10 ракет разных типов, большинство из которых баллистические

Зеленский заявил о необходимости усилить санкционное давление на РФ Президент Украины сообщил, что этой ночью по городам и общинам было выпущено 135 дронов и 10 ракет разных типов, большинство из которых баллистические

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить санкционное давление на РФ.

«Давления на Россию должно быть больше. Нельзя терять время, и уже на этой неделе следует принять 21-й санкционный пакет ЕС. Каждый день задержки санкционных решений означает дополнительное время для России, чтобы подготовиться к санкциям. Все компоненты – чипы, микросхемы, товары двойного назначения – все, чем Россия пользуется, чтобы затягивать войну и наносить удары по людям, должно быть остановлено», – написал Зеленский в Телеграм -канале, комментируя ночные удары по стране.



Он отметил, что этой ночью по украинским городам и общинам было выпущено 135 дронов и 10 ракет разных типов, большинство из которых баллистические.

«Из-за ударов в Харьковской области ранены семь человек, среди них ребенок. Повредили обычные жилые дома, АЗС и инфраструктуру железной дороги. В Черниговской области ранены три человека. Россияне повредили жилой дом и объекты энергосети, из-за этого тысячи семей остались без света. Сейчас ведутся ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроснабжение. Поврежден многоквартирный дом в Запорожье», - сказал президент Украины.

По его словам, баллистика также применялась в ходе ударов по Киеву. «В столице повреждено 16 объектов, среди них обычная школа и предприятие. Также били по критической инфраструктуре в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и Одесской областях», - отметил Зеленский.

Президент Украины считает, что недавние договоренности по европейскому антибаллистическому проекту могут внести вклад в безопасность страны.

«Наши договоренности с партнерами по европейской антибаллистике – это то, что действительно может повысить безопасность наших людей. Нужно действовать сообща – каждая компания и каждая страна должны быть настоящими защитниками жизни. Совместных возможностей достаточно, и вместе мы можем построить действительно надежную защиту для Украины и всей Европы», – добавил он.

Между тем в Минобороны РФ ранее сообщили о нанесении «групповых ударов» по предприятиям военно -промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам портовой инфраструктуры.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами, в результате которых в городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ (Вооруженных сил Украины)», - следует из публикации.