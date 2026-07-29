Patriot нужны нам были еще вчера - президент Украины

Зеленский заявил о необходимости срочных поставок Patriot Patriot нужны нам были еще вчера - президент Украины

Украине необходимо как можно скорее получить зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Patriot нужны нам были еще вчера», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, системы Patriot должны войти в пакет американской помощи Украине на предстоящую зиму. Зеленский отметил, что во время встречи с Дональдом Трампом американский лидер положительно отнесся к идее предоставления Украине лицензии на производство Patriot.

При этом Зеленский подчеркнул, что даже в случае получения такой лицензии производство большого количества ракет Patriot займет от одного до пяти лет.

По словам Зеленского, Украина запросила у США 300 ракет Patriot до наступления зимы.

Он сообщил, что Трамп пообещал оказать помощь, однако отметил, что эти ракеты необходимы и самим Соединенным Штатам в связи с войной с Ираном.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов поделиться с США любыми военными технологиями и экспертными знаниями, чтобы как можно скорее получить комплексы Patriot.

Президент Украины также сообщил, что США работают над переоборудованием имеющихся у Украины баллистических ракет в зенитные ракеты, аналогичные Patriot.

«Это будет быстрее и дешевле», - сказал он.

Зеленский также заявил, что изменение характера войны способствовало укреплению его позиций и позиций Украины в отношениях с Дональдом Трампом.

«Наши отношения стали гораздо лучше и конструктивнее. Они уже не такие эмоциональные, как раньше. Думаю, это хорошо, и так лучше», - отметил он.

По словам Зеленского, он объяснил Трампу, что удары Украины по Крыму не направлены против гражданского населения.

«Люди там и российские военные не смогут жить без дизельного топлива и бензина. Поэтому, конечно, уровень поддержки конфликта в России, согласно опросам, сразу снизился», - заявил он.

Зеленский сообщил, что специальные представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев в течение двух недель. По его словам, это станет их первой поездкой на Украину после визитов в Россию.

Он добавил, что намерен подробно обсудить с Уиткоффом и Кушнером вопрос возобновления мирных переговоров. По словам Зеленского, оба представителя выступают за прекращение огня, чтобы открыть путь дипломатии.

Кроме того, Зеленский заявил, что «Россия продолжает получать вооружения из Ирана и готовит инфраструктуру для приема 30 тысяч военнослужащих из КНДР». По его утверждению, «Северная Корея поставляет России баллистические ракеты и другие виды вооружений».

«Мы видим именно такую картину. Все это не свидетельствует о желании закончить войну», - сказал он.