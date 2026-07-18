«Были поражены два значительных логистических объекта – в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта», – президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский заявил о нанесении ударов по двум логистическим объектам в РФ «Были поражены два значительных логистических объекта – в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта», – президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нанесении ударов по двум «значительным логистическим объектам» в Московской и Тамбовской областях РФ.

«Сегодня наши дальнобойные санкции сработали по трем направлениям на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам были поражены два значительных логистических объекта – в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта», – написал Зеленский в Телеграм-канале в субботу, 18 июля.

По мнению президента Украины, данные объекты были задействованы «для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

«Также поражен нефтяной объект», - сказал он.



Кроме того, по словам Зеленского, «украинские мидлстрайки работали по целям в акватории Азовского моря и в Черноморской акватории», а также в аннексированном Крыму.

Ранее глава Тамбовской области РФ Евгений Первышов сообщил о гибели 7 сотрудников логистического центра Wildberries в результате атаки беспилотников.

Глава региона отметил, что в ночь на 18 июля город Котовск подвергся «бесчеловечной террористической атаке».

Между тем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью Московская область подверглась атаке БПЛА, в результате которой на территории склада Wildberries в Электростали пострадали люди.