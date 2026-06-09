Зеленский заявил о намерении атаковать РФ «600 дронами и ракетами в день» Президент Украины выступил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Северной Европы и Балтии

Украина будет наращивать количество дальнобойных средств поражения, чтобы отвечать России на удары "в полной мере".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передают украинские СМИ. «Россия наносит по нам от 650 ударов дронами и от 35 до 100 ракет в день. Мы отвечаем. Сейчас у нас нет такого же количества средств, но у нас есть 300–350 средств, которые мы применяем. И мы выйдем на то количество, которое позволит нам отвечать им в полной мере. Россия понимает – если будет 600 дронов и ракет, то она почувствует эту войну так, как ее чувствуем мы. Они почувствуют ее у себя дома», – сказал Зеленский.

По его словам, Россия «должна понять», что дипломатический путь остается единственным способом завершения войны.

В то же время премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что во время сегодняшней встречи представители стран Балтии и Северной Европы подписали с Украиной соглашений по беспилотникам (Drone Deal).

«Она очень важна. Мы видим..., что ежемесячно уничтожается до 35 тыс. российских военных. 93% уничтожаются дронами. Мы в Латвии, в странах Балтии и в тех странах, которые граничат с агрессором, должны развивать антидроновые силы. Это соглашение дает нам возможность использовать технологии и совместное производство. Мы должны защитить наше небо, и никто не знает, как сделать это лучше, чем Украина», – заявил Кулбергс.

Зеленский заявил о получении «нужного результата» от письма Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «получил результат», который был нужен, от открытого письма президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Северной Европы и Балтии, передают украинские СМИ.

Зеленский отметил, что в течение одного месяца отправил несколько писем в различные институты, в частности в ЕС, США – в Конгресс и Трампу, а также Путину.

Он пояснил, что в письме в США пытался привлечь внимание Вашингтона к войне в Украине и, в частности, к нехватке средств противовоздушной обороны.

У меня были разные цели. Например, обращаясь к Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать все, чтобы сместить их внимание хоть немного, хотя бы чуть-чуть, с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не хочу, не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень значительном количестве противоракетных средств", – пояснил Зеленский.

"Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат", – добавил он.

Он заявил, что писал письмо Путину с отдельной целью, которая в итоге тоже была достигнута.

"У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину, и я думаю, что я получил нужный результат", – сказал украинский президент.