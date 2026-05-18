Зеленский заявил о масштабной ночной атаке на Украину с применением более 500 дронов Один из дронов, по его словам, ударил по судну, принадлежащему Китаю, в районе Одессы

Территория Украины ночью подверглась массированной атаке с применением 524 ударных дронов и 22 ракет различных типов, включая баллистические и крылатые.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в понедельник, 18 мая.



Один из дронов, по словам главы государства, нанес удар по судну, принадлежащему Китаю, в районе Одессы.

«В Одессе также были зафиксированы удары дронов, и один из беспилотников попал в судно, принадлежащее Китаю. Россияне не могли не знать, какое судно находилось в море», - заявил президент.



Зеленский отметил, что атака по Днепру и Днепропетровской области продолжалась более шести часов. В результате ракетного удара была повреждена многоэтажка, также зафиксированы значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры.

Глава украинского государства сообщил, что в общей сложности разрушения зафиксированы в восьми областях. По состоянию на момент его заявления, известно о десятках раненых по стране, среди них есть дети.

По его словам, во многих приграничных и прифронтовых общинах воздушная тревога продолжается, однако везде, где позволяет ситуация с безопасностью, украинские службы ведут работу.

Президент Украины также заявил, что Россия «делает ставку на баллистические ракеты для ударов по людям», поэтому Европе необходимо обеспечить надежную защиту от «таких угроз».

«Европа должна иметь собственные противобаллистические системы и быть самодостаточной перед лицом этих угроз. Мы вновь повторяем: нам нужна собственная противобаллистическая защита и усиление украинской ПВО уже сейчас», - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что текущая неделя будет посвящена работе с партнерами по усилению защиты жизней, и поблагодарил всех, кто уже взаимодействует с Украиной в этом направлении.

Атака произошла на фоне подготовки визита президента РФ Владимира Путина в Китай с 18 по 20 мая.