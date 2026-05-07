Зеленский заявил о «зеркальном ответе» РФ

Украина будет зеркально отвечать на удары России «дальнобойными санкциями», если же Москва будет готова к дипломатии, то путем дипломатии будет идти и Киев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Глава государства вновь обвинил российскую сторону в нарушении инициированного Киевом «режима тишины».

«Украина будет действовать справедливо - со дня на день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией», - отметил он.

Украинский лидер рассказал, что с начала этих суток ВС России наносят удары по Украине, задействовав дроны-камикадзе, ракетные удары, обстрелы и штурмы на фронте, применение авиационных бомб.

«Только за время с начала суток и на утро были уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов», - заявил президент.

Глава государства сообщил, что зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов есть в Харьковской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях. В нескольких регионах враг ударил по железнодорожной инфраструктуре и энергетике.

«Все это свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и вполне неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы», – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский также заявил об ударе украинских беспилотников по российской Перми.

«Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми», — сказал президент Украины.

Он отметил, что дроны поразили цель на расстоянии более 1500 километров от украинской границы.

«Недавно были и важные результаты в Челябинске — до 1800 километров, а также в Екатеринбурге — почти 2 тысячи километров. Чувствовали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях», — заявил Зеленский.