По словам президента, открытие кластеров станет свидетельством того, что Европа придерживается взятых на себя обязательств

Зеленский заявил о готовности Украины к открытию всех кластеров переговоров с ЕС По словам президента, открытие кластеров станет свидетельством того, что Европа придерживается взятых на себя обязательств

Украина выполнила все необходимые условия для открытия всех шести кластеров переговоров о вступлении в Европейский союз, и соответствующие решения должны быть приняты на ближайших встречах лидеров ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне.

По словам Зеленского, препятствий для продвижения переговорного процесса нет, и открытие кластеров станет свидетельством того, что Европа придерживается взятых на себя обязательств.

"Украина сделала все необходимое для открытия всех кластеров в переговорах относительно нашего будущего членства. И именно сейчас, на ближайших встречах ЕС должны быть решения по этому поводу. Никаких преград нет. Важно, чтобы этот прогресс был, чтобы кластеры были открыты, и чтобы россияне тоже видели, что Европа выполняет обещания и не сдает своих европейских интересов", – сказал он.

Президент также призвал европейских партнеров продолжать санкционное давление на Россию и принять 21-й пакет санкций. По его словам, новые ограничения должны быть направлены, в частности, против российского "теневого флота".

Зеленский подчеркнул, что Балтийское и Северное моря не должны оставаться свободным пространством для деятельности российских танкеров, а любые меры по ограничению их работы отвечают интересам не только Украины, но и всей Европы.

Кроме того, глава государства заявил, что на возможной встрече лидеров по урегулированию войны и достижению прекращения огня обязательно должны присутствовать представители Европы.

"Для того, чтобы прекращение огня состоялось, на мой взгляд, лучше, чтобы была встреча на уровне лидеров. Кто? Безусловно, Украина, Россия и точно Европа. Желательно, чтобы была Европа и Соединенные Штаты Америки. Почему Европа? Потому что мы в Европе. Это ответ", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что европейские страны также ощущают последствия войны, в том числе из-за угроз, связанных с применением беспилотников.

"Это наша земля, это наш континент, мы должны быть уверены, что завтра будет безопасная жизнь. Поэтому эти страны и должны вести переговоры с таким первым важным шагом. На все это есть воля Украины, посмотрим, есть ли такая воля у России. Пока что они ее не продемонстрировали", – заявил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность предстоящих международных встреч и решений, которые могут повлиять на дальнейший ход дипломатических усилий по завершению войны.

По его словам, Украина рассчитывает на результаты предстоящих саммитов Европейского союза, G7 и НАТО.

"Главное, что сегодня очень важно подготовиться к тем переговорам и решениям, которые мы все ожидаем от саммитов на уровне Европейского Союза, группы Семи и НАТО. Июнь, июль в этом году могут определить очень многое", – заявил Зеленский.