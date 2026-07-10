«Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие», - президент Украины

Зеленский заявил о «важных результатах» дальнобойных ударов по объектам в РФ «Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие», - президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении «важных результатов в применении дальнобойных санкций по российским объектам» за текущую неделю.

«Украинские дроны долетели до Сибири и поразили НПЗ в Омске – почти 2,5 тысячи километров от Украины. Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие. Также наши ответы на российские удары были по нефтяным объектам в Саратовском, Ростовском, Тверском, Ставропольском, Краснодарском регионах, Татарстане и Башкортостане. Был поражен аэродром в Воронежском регионе, стратегическое предприятие в Твери. Были и применения дронов по объектам в Московском, Ленинградском и Брянском регионах», - написал Зеленский в Телеграм-канале.

По мнению украинского лидера, «план дальнобойных санкций» Киева против России «выполняется четко».