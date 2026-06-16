На полях саммита «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен состоялась встреча президентов Украины и США

Зеленский заявил о важности координирования позиций На полях саммита «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен состоялась встреча президентов Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности координирования позиций. Об этом украинский лидер заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен.

«Всегда важно координировать позиции», - написал Зеленский в Телеграм-канале.



Ранее президент Украины прибыл к месту проведения саммита «Большой семерки» в город Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера во Франции, где сразу же провел короткую встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, во вторник запланированы двусторонние встречи Зеленского с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Великобритании Киром Стармером и Канады Марком Карни, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.