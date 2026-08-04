Президент отметил работу спецподразделения «Альфа», которое, по данным Министерства обороны, стало лидером по количеству поражений противника на фронте

Зеленский заявил об уничтожении 30 тысяч российских военных Президент отметил работу спецподразделения «Альфа», которое, по данным Министерства обороны, стало лидером по количеству поражений противника на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в июле подразделения Сил обороны с помощью беспилотников поразили более 30 тысяч российских военных. По его словам, наибольшую результативность продемонстрировало спецподразделение «Альфа» СБУ.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что заслушал доклады Службы безопасности Украины и Министерства обороны. По результатам работы СБУ за июль президент согласовал новые операции и определил приоритеты деятельности ведомства на август.

Отдельно президент отметил работу спецподразделения «Альфа», которое, по данным Министерства обороны, стало лидером по количеству поражений противника на фронте.