Зеленский заявил об уничтожении 30 тысяч российских военных

Nariman Mehdiyev
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в июле подразделения Сил обороны с помощью беспилотников поразили более 30 тысяч российских военных. По его словам, наибольшую результативность продемонстрировало спецподразделение «Альфа» СБУ.
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
Зеленский сообщил, что заслушал доклады Службы безопасности Украины и Министерства обороны. По результатам работы СБУ за июль президент согласовал новые операции и определил приоритеты деятельности ведомства на август.
Отдельно президент отметил работу спецподразделения «Альфа», которое, по данным Министерства обороны, стало лидером по количеству поражений противника на фронте.