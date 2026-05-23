Зеленский заявил об ударе по химическому предприятию в Пермском крае РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударе по химическому предприятию «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае России.

«Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы – 1700 км, это Пермский край. «Метафракс Кемикалс» – немаловажная часть российской химической индустрии. Продукция компании обеспечивает десятки остальных российских военных производств. Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества», - написал Зеленский в Telegram- канале.

Теперь, по словам президента Украины, «производственный процесс на предприятии остановлен».

Между тем губернатор региона Дмитрий Махонин ранее сообщал, что на одно из промышленных предприятий Пермского края была «совершена атака вражеских беспилотников». «Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет», - написал он в Telegram- канале.