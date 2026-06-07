Украинский лидер отметил, что превышения радиационного фона после удара не зафиксировано, а пожар, возникший на объекте, был ликвидирован

Зеленский заявил об ударе по территории ЧАЭС Украинский лидер отметил, что превышения радиационного фона после удара не зафиксировано, а пожар, возникший на объекте, был ликвидирован

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска вновь нанесли удар по территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции, поразив одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

«Сегодня россияне вновь нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской атомной станции. "Шахед" поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Это объект чрезвычайно критической инфраструктуры. И это чрезвычайно подлый российский удар», — написал Зеленский в Телегаме.

По его словам, "Россия сознательно атаковала объект ядерной инфраструктуры". Зеленский отметил, что превышения радиационного фона после удара не зафиксировано, а пожар, возникший на объекте, был ликвидирован.



Зеленский также сообщил, что в ночь на воскресенье по гражданским объектам в 13 областях страны были нанесены удары. По его данным, за неделю Россия выпустила по Украине 88 ракет, более 3250 ударных беспилотников и около 1800 корректируемых авиабомб.

«Необходимо усиливать давление на Россию», — добавил он.