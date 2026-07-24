По словам украинского лидера, предприятие поставляет комплектующие для авиационных и ракетных систем, которые используются "при массированных атаках" на украинские города

Зеленский заявил об ударе по одному из "ключевых" военных предприятий в Кирове По словам украинского лидера, предприятие поставляет комплектующие для авиационных и ракетных систем, которые используются "при массированных атаках" на украинские города

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по одному из "ключевых" военных предприятий в российском Кирове.

"Сегодня Силы обороны Украины нанесли удар по одному из ключевых военных предприятий в Кирове. Оно поставляет комплектующие для авиационных и ракетных систем оккупантов, которые используются, в частности, при массированных атаках на наши города и населённые пункты. Благодарю наших воинов за точность. Наш ответ полностью оправдан", — написал Зеленский в соцсети американской компании Х.

По его словам, "санкции дальнего действия" также оказались "эффективными" против нефтяного объекта, расположенного почти в 1 350 километрах от Украины.

"Были и другие успешные удары. Важно, что операция против российской логистики, обеспечивающей оккупационную армию комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и военным снаряжением, продолжается", — отметил он.

Зеленский поблагодарил подразделения Вооруженных сил Украины, разведывательные службы и Службу безопасности Украины, участвовавшие в проведении этих операций.