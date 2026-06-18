Зеленский заявил об ударе по Московскому НПЗ

Abdulrahman Yusupov
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
ВС Украины в ночь на четверг нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод», - написал украинский лидер в своем Телеграм.
По его словам, также были «поражены цели» в Ростовском регионе России и на подконтрольных РФ территориях Украины.
«Пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии», — заявил президент Украины.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке на регион.
«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод). Принимаются меры к ликвидации последствий», - написал Собянин в «Максе».
Он отметил, что в общей сложности на подлете к Москве было сбито более 190 беспилотников и работа ПВО продолжается.