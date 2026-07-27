По его словам, удары были нанесены по объектам, находящимся в 1300 километрах от государственной границы Украины

Зеленский заявил об ударах по экспортному терминалу и нефтяным объектам в РФ По его словам, удары были нанесены по объектам, находящимся в 1300 километрах от государственной границы Украины

В ночь на 27 июля ВС Украины нанесли удары по экспортному терминалу в Ростовской области, а также по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике. Об этом сообщил в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

«Этой ночью наши дальнобойные санкции сработали в Ростовском регионе. Пострадал экспортный терминал примерно в 250 километрах от линии фронта. Также были нанесены удары по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике, расположенным в 1300 километрах от государственной границы Украины. Выполняется план дальнобойных санкций, и мы ограничиваем возможности России финансировать войну», - написал Зеленский.

В Ростове-на-Дону в РФ погибли два мирных жителя, пятеро получили ранения после воздушной атаки на регион, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в понедельник, 27 июля.

По словам Слюсаря, в Ростове разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Удмуртию утром в понедельник, сообщил глава республики Александр Бречалов.

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников», - написал Бречалов в социальной сети.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.