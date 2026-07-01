Зеленский заявил об ударах по объекту ВПК и НПЗ в РФ Президент Украины отметил, что Киев продолжает ежедневно реализовывать план применения украинских дальнобойных средств поражения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударе по объекту военно-промышленного комплекса в Пензенской области РФ.



"Также в Пензенской области наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, который занимается разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, используемого оккупантами для ударов по нашим городам и общинам. Расстояние до цели — около 600 километров от линии фронта", — написал Зеленский в Телеграме.

По его словам, украинские военные во второй раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе.



"Уже во второй раз наши санкционные меры в ответ на затягивание Россией войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе — одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние — более 1300 километров от линии фронта", — отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что Киев продолжает ежедневно реализовывать план применения украинских дальнобойных средств поражения.

"Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это абсолютно справедливый ответ на все, что Россия делает против нас. Мир необходим, и именно это должно осознать российское руководство. Россия должна закончить свою войну. И у российского руководства есть для этого все возможности", — заявил он.