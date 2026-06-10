По его словам, в числе атакованных целей военный завод и НПЗ

Зеленский заявил об ударах по объектам на территории России По его словам, в числе атакованных целей военный завод и НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударах по объектам на территории России, включая военный завод в Чебоксарах и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

«Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!» — написал Зеленский в телеграм-канале в среду.

По его словам, также поражен Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Украинский лидер также заявил, что расстояние от линии фронта до некоторых объектов превышает 900 километров.

По его словам, удары «достигли также двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирской области».

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке.

«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», - написал Николаев в «Максе».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в свою очередь, сообщил, что регион подвергся «массированной атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

«Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. На местах работают оперативные службы. Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал глава региона в «Максе».

Между тем губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. «Пострадавших нет. Силами МЧС и Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия», - написал он в «Максе».