Зеленский заявил об ударах по НПЗ на территории РФ В ВМС Украины заявили о потоплении пограничного сторожевого корабля ФСБ «Изумруд»

В ВМС Украины заявили, что потопили пограничный сторожевой корабль ФСБ «Изумруд», есть погибшие и раненые.

По данным украинских военных, его атаковали морским безэкипажным комплексом Sargan-3000 вблизи Новороссийска.

Президент Украины Владимир Зеленский в сообщении об ударах по России упомянул патрульный корабль, атакованный в Геленджике (город находится примерно в 40 километрах от Новороссийска), но не уточнил его название.

«Изумруд» – корабль 2-го ранга проекта 22460 «Охотник», его спустили на воду в 2014 году. В ВМС Украины заявили, что именно это судно в ноябре 2018 года принимало участие в атаке на украинские корабли в Керченском проливе.

В России пока не комментировали заявление о потоплении корабля «Изумруд».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ «продолжают дальнобойные санкции на российские предприятия и объекты, работающие на войну».

Он указал, что в Башкортостане поражен нефтеперерабатывающий завод.

«Это около 1300 километров от линии фронта. Спасибо подразделениям ССО ВСУ и СБУ за меткость. В Краснодарском регионе воины СБС, ГУР и СБУ нанесли удар по Афипскому НПЗ. Расстояние — около 400 километров от линии фронта.Есть результаты и в мидл-страйках: в Геленджике поражены патрульный корабль и танкер теневого флота. Эффективная работа ВМС: около 430 километров от линии фронта. Также были успешные отработки по трем танкерам теневого флота в Азовском море», — заявил Зеленский.

«Эту войну нужно завершать, и все достойные дипломатические предложения на столе», - написал украинский лидер в Telegram-канале.

Ранее генеральный штаб ВСУ заявил, что минувшей ночью украинские силы нанесли удары по ряду военно-экономических и военных объектов на территории России.