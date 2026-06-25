По его словам, что ночью ВСУ поразили нефтебазу «Полтавская» в Краснодарском регионе, и два НПЗ в Уфе

Зеленский заявил об ударах по нефтебазе и НПЗ в РФ По его словам, что ночью ВСУ поразили нефтебазу «Полтавская» в Краснодарском регионе, и два НПЗ в Уфе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об атаках ВСУ по объектам на территории Краснодарского края и Башкортостана.

«Наши дальнобойные операции – последовательные точные ответы на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам», — написал Зеленский в соцсети.

По его словам, что ночью ВСУ поразили нефтебазу «Полтавская» в Краснодарском регионе, которая, по его словам, находится на расстоянии около 300 км от линии фронта. Зеленский добавил, что утром украинские военные ударили по двум НПЗ в Уфе – «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл» «на расстоянии 1500 км от линии фронта».

Украинские БПЛА утром 25 июня атаковали объекты в Уфимском нефтеперерабатывающем комплексе «Роснефти», заявили ранее в Службе безопасности Украины (СБУ).

Украинские беспилотники снова атаковали Уфу, «обломки БПЛА упали в промзоне», заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены — предприятия работают в штатном режиме», — написал он в Телеграме.

Какие именно предприятия были атакованы, Хабиров не уточнил.