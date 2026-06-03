Зеленский заявил об ударах по «важным целям» в России

Elmira Ekberova
03 Июня 2026•Обновить: 03 Июня 2026
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были нанесены удары по некоторым «важным целям» на территории России.
"Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России", - написал глава государства а Телеграме.
"Среди них — Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и сугубо военные цели на Кронштадтской базе", - подчеркнул президент.
Украинский лидер добавил, что под удар попало также предприятие в Тамбовской области, "которое задействовано в производстве российского оружия".
Зеленский поблагодарил военных "за точность".
"Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира", - подытожил он.