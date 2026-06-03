Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира, отметил президент Украины

Зеленский заявил об ударах по «важным целям» в России Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира, отметил президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были нанесены удары по некоторым «важным целям» на территории России.

"Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России", - написал глава государства а Телеграме.



"Среди них — Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и сугубо военные цели на Кронштадтской базе", - подчеркнул президент.



Украинский лидер добавил, что под удар попало также предприятие в Тамбовской области, "которое задействовано в производстве российского оружия".



Зеленский поблагодарил военных "за точность".



"Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира", - подытожил он.



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