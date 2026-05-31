Зеленский заявил об угрозе массированного удара со стороны России Президент Украины также призвал ЕС «больше думать о безопасности»

Информация от разведывательных органов о возможности массированного удара со стороны России остается актуальной, поэтому гражданам важно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и реагировать на опасность. Об этом в своем обращении соцсетях заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами на этот счет. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизнь — реагируйте на опасности», — отметил он.

Президент заверил, что противовоздушная оборона, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в максимально возможной готовности, учитывая существующие поставки.

Зеленский отметил, что процент поражения российских беспилотников типа «Шахед» украинскими военными стабильно превышает 90% и составляет до 93%.

В то же время для противодействия крылатым и баллистическим ракетам продолжается активная работа со всеми международными партнерами по новым вкладам в программу PURL, а также поиск других способов получения ракет, отметил Зеленский.

Накануне глава государства сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку Россией нового массированного удара.

По его словам, украинские службы готовы к любым сценариям: Воздушные силы и другие подразделения противовоздушной обороны будут работать 24/7. Зеленский подчеркнул, что тема ПВО остается ключевым приоритетом, а международная поддержка в укреплении защиты неба критически важна.

Зеленский призвал ЕС «больше думать о безопасности»

Президент Владимир Зеленский после заявлений РФ в адрес Армении призвал ЕС "больше думать о безопасности" и не оставлять без поддержки народы стран, которые могут пострадать из-за России.

Зеленский отметил, что «Россия угрожает теперь еще и другим соседним странам, гораздо откровеннее, чем раньше».

«Каждый сосед России услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что Россия говорит об Армении – это на самом деле не только о ней одной. Надо всем больше думать о безопасности, больше предпринимать совместных шагов, чтобы политические партнерства работали и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи. Чтобы никто не зависел от России и не давал им в руки инструменты для шантажа народа», -заявил он.

Зеленский выразил надежду, что позиции Европы и прежде всего ЕС в этих вопросах будут «принципиальными, сильными и своевременными».