Зеленский заявил об отсутствии массированных атак по Украине

Несмотря на объявленное прекращение огня на фронте сохраняется высокая активность ВС РФ. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, за вчерашние и сегодняшние сутки со стороны российских войск «было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе».

«Приятно, что по состоянию на сейчас, за сегодня не было массированных атак – ракетных ударов, авиационных. Но в фронтовых районах, в громадах вблизи фронта спокойствия не было. Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были дроновые удары различных типов на фронте»,- говорится в сообщении.

«То есть на фронте российская армия тишины не придерживается и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно»,- заявил Зеленский.

Президент отметил, что вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие массированных атак ВС России.

«В дальнейшем мы будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне – наши санкции за это будут незамедлительными и будут ощутимыми. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение – мы это показали своей дальнобойностью. Украина в этом отношении ведет себя всегда четко и честно», - заявил глава государства.

Зеленский также заявил, что президент РФ Владимир Путин «наконец готов к реальным встречам», потому что Киев «немного подтолкнул» его к этому.

По словам украинского лидера, Киев продолжает контакты с США о гарантиях, гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно, и о которых заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Обмен пленными 1000 на 1000 готовится, должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя американцы. Украинский координационный штаб передал списки на 1000 российской стороне. Было американское посредничество в этой договоренности по обмену», - заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на активность американской стороны в обеспечении выполнения этих договоренностей.