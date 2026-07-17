За ночь по территории Украины были запущены более 130 ударных БПЛА и восемь ракет - президент Украины

Зеленский: в результате ударов по Украине погибли четыре человека За ночь по территории Украины были запущены более 130 ударных БПЛА и восемь ракет - президент Украины

В результате ночных ударов по Одесской, Запорожской и другим областям Украины погибли четыре человека, не менее 15 получили ранения. Об этом сообщил в соцсети американской компании X президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 июля.

По его утверждению, в Одессе в результате ракетного удара по жилому дому погибли два человека, еще пятеро пострадали, в том числе трое детей. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

Зеленский также заявил, что по Сумской области были применены 15 управляемых авиабомб. По его словам, в Сумах пострадал один человек, повреждения получили жилые здания и объекты гражданской инфраструктуры, включая библиотеку.

В Запорожской области, как утверждает Зеленский, в результате авиаудара погибли два человека, еще пятеро были ранены. В Харьковской области пострадали три человека, в Черниговской - один.

Кроме того, по его словам, ударам подверглись Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области. Зеленский утверждает, что за ночь по территории Украины были запущены более 130 ударных беспилотников и восемь ракет.



Он также призвал государственные структуры и участников переговоров с зарубежными партнерами ускорить выполнение договоренностей о поставках Украине военной помощи.

Ранее в пятницу, 17 июля в Минобороны РФ также сообщили, что сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВС Украины, утверждают в ведомстве.

«Также на территории порта «Одесса» поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами»,- следует из публикации.

А в порту «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВС Украины, заявили в ведомстве.