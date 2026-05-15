Зеленский: в результате ракетного удара по Киеву погибли 24 человека Президент Украины почтил память погибших в Дарницком районе столицы

В результате ракетного удара по Киеву 14 мая погибли 24 человека, в том числе трое детей, еще 48 человек получили ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Киеве завершена поисково-спасательная операция на месте российского удара по жилому дому. Наши спасатели ГСЧС Украины работали непрерывно более суток. Россияне фактически снесли целый подъезд своей ракетой. 24 человека были убиты этим ударом, среди них трое детей. Мои соболезнования родным и близким. Всем, кто был ранен и потерял дом, должна быть оказана необходимая помощь. В целом в Киеве в результате вчерашней атаки ранены 48 человек, из них двое — дети", - написал Зеленский в Телеграме.



По словам Зеленского, подобные действия России "нельзя нормализовать". "Россию, которая целенаправленно уничтожает жизни и надеется остаться безнаказанной. Нужно усиливать давление. Именно Украина защищает Европу и мир, чтобы такие удары, когда гибнут дети, не распространялись дальше", - отметил он.



Глава государства напомнил о важности противоракетной обороны страны.



"Благодарю партнеров, которые продолжают вкладываться в PURL и развивают нашу противоракетную коалицию. Все это обязательно нужно реализовывать. Благодарен всем, кто не промолчал и осудил этот жестокий удар", - добавил Зеленский.



Президент Украины в другой публикации отметил, что почтил память погибших в Дарницком районе столицы.

"Почтил память погибших на месте дома, разрушенного в результате удара российской ракеты. Здесь Россия унесла жизни 24 человек, среди которых трое детей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за этого жестокого террора", – написал он в Телеграме.

По его словам, "мир должен помнить, какую цену ежедневно платит Украина, чтобы российская агрессия не распространялась на другие народы".

Ранее Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что число погибших в результате атаки на Киев 14 мая возросло до 24, еще 48 человек пострадали.



15 мая в Киеве объявлен День траура по погибшим.

Между тем, ﻿Воздушные силы ВС Украины сообщили, что в ночь на 15 мая украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 1 противокорабельную ракету Х-35 и 130 беспилотников различных типов.

Отмечается, что зафиксировано попадание 7 ударных беспилотников в шести локациях, а также падение обломков сбитых целей в семи местах.

В результате серии атак в нескольких регионах Украины пострадали мирные жители, сообщают местные власти и экстренные службы.

В Запорожье нанесен удар по промышленному объекту, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, из-за чего над городом поднялся черный дым. Известно о трех пострадавших.



На Черниговщине в Городнянской громаде в результате попадания беспилотника в жилой дом ранены мать и 13-летняя дочь, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. По его данным, удар был нанесен в 6 утра дроном типа «Герань», после чего загорелся дом.

В Херсоне в Центральном районе в результате атаки беспилотника типа «Молния» по автомобилю пострадали четыре человека, сообщили в городской военной администрации. Позже власти уточнили, что еще один 66-летний мужчина получил тяжелые ранения в Днепровском районе города и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Также в результате ночной атаки на Одесскую область ранения получили два человека, сообщили в ГСЧС Украины.

Отдельно сообщается о пострадавших в Запорожской области на железнодорожной станции Вольнянск: два человека получили ранения после удара по объекту транспортной инфраструктуры. По данным Министерства развития громад и территорий Украины, после сигнала воздушной тревоги электропоезд «Запорожье-2 — Синельниково» был остановлен для эвакуации пассажиров.



Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов собщил, что за прошедшие сутки нанесены удары УАБами и беспилотниками различных типов по Харькову и пяти населенным пунктам области, пострадали 39 человек, среди которых есть дети.



Еще оин человек погиб в Запорожсой области в результате атак за минувшие сутки, в течение которых были нанесены 772 удара по 44 населенным пунктам региона, сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.