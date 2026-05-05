Зеленский: в результате ночных ударов РФ погибли не менее пяти человек Президент Украины отметил, что главными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры

В результате ночных ударов по Украине погибли не менее пяти человек, среди них двое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, десятки людей получили ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В публикации в Телеграме украинский лидер отметил, что ночью "российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской области и нанесли повторный ракетный удар в момент, когда на месте уже работали спасатели и ликвидировали пожар". По его словам, в результате ударов погибли четыре человека, среди них двое сотрудников ГСЧС.



Зеленский сообщил, что удары также были нанесены по Харьковской области, где один человек погиб и четверо получили ранения. В Днепропетровской области ранены три человека, в Павлограде повреждены линии электропередачи, что привело к отключению электроэнергии у тысяч семей, добавил президент.



По словам Зеленского, обстрелы зафиксированы также в Запорожье и Киевской области, где пострадали еще трое человек.

Президент подчеркнул, что главными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры.

"Абсолютный цинизм – просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дроновые удары во все дни до этого. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого необходимы реальные шаги. Украина будет действовать зеркально", - добавил он.