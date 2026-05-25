Зеленский: В Киеве после ударов пострадали 87 человек Президент Украины сообщил о повреждении около 300 объектов в столице и призвал усилить поддержку украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате вчерашних ударов по Киеву пострадали 87 человек, в том числе трое детей.



По его словам, в больницы были госпитализированы 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно.

"В Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов. К работам привлечены почти 100 сотрудников ГСЧС. Всего в Киеве были повреждены около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов — в течение вчерашнего дня поступили заявки о различных степенях повреждений почти 150 частных и многоквартирных домов", - написал он в Телеграме.

Зеленский также заявил, что от вчерашнего обстрела пострадали шесть областей Украины. Он подчеркнул необходимость усиления поддержки ПВО и давления на Россию.

«Поддержка ПВО — это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях», — отметил президент Украины.