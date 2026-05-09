Зеленский в День Европы: Украина уже является неотъемлемой частью европейской семьи

Elmira Ekberova
09 Май 2026•Обновить: 09 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский в День Европы заявил, что Украина уже стала неотъемлемой частью европейской семьи и продолжает бороться за свое будущее и безопасность всего континента.
«Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи», — написал Зеленский в Телеграме.
По его словам, Украина, защищая свою независимость и будущее, одновременно защищает и Европу.
«Мы защищаем Украину, нашу независимость, наше будущее и тем самым мы в Украине защищаем нашу Европу, частью которой Украина была и будет», — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что с первых дней полномасштабной войны Европа поддерживает Украину.
«И это не благотворительность, а сознательный выбор европейцев – быть на одной стороне со смелыми и сильными, с украинцами и украинками, которые сегодня борются за мир и настоящую безопасность от тирании не только для себя, но и для всего континента», — говорится в заявлении.
Президент Украины также выразил уверенность, что страна сможет защитить свою государственность и право самостоятельно определять свое будущее.
«И мы обязательно защитим наше государство, наш народ и наше право самостоятельно выбирать свое будущее – будущее в Европе», — подчеркнул Зеленский.