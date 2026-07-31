Президент Украины сообщил о поражении объектов в Волгоградской и Краснодарской областях, а также в других регионах РФ

Зеленский: ВС Украины ударили по НПЗ, морскому терминалу и логистическим центрам в России Президент Украины сообщил о поражении объектов в Волгоградской и Краснодарской областях, а также в других регионах РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области России, морскому терминалу в Краснодарском крае, а также по трем логистическим центрам в разных регионах страны.

Зеленский в своем заявлении в Телеграме сообщил о проведении ударов по ряду объектов на территории России.



«Мы продолжаем применять наши дипстрайки и мидстрайки по объектам российской инфраструктуры, которая работает на российскую агрессию. Наши удары в рамках плана дальнобойных санкций — это всегда про справедливые ответы, чтобы российская военная машина теряла свои ресурсы», — заявил Зеленский.

Он отметил, что в рамках последних атак были поражены три логистических центра в Сарапуле, Казани и Волгограде, которые расположены на расстоянии от около 500 до почти 1300 километров.

Кроме того, Зеленский сообщил об ударе по морскому терминалу в Краснодарском крае, расположенному примерно в 270 километрах от линии фронта, а также по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области — почти в 480 километрах от линии боевого соприкосновения.

Президент Украины также заявил о попаданиях в акватории Азовского моря.

«Мы защищаем своих людей и продолжим действовать так, как нужно для достижения мира. Спасибо всем нашим воинам, которые обеспечивают именно такие точные и важные результаты для Украины», — добавил Зеленский.