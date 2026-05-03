Президент Украины заявил, что корабли входили в состав «теневого флота» РФ

Зеленский: ВС Украины нанесли удар по двум российским нефтяным танкерам Президент Украины заявил, что корабли входили в состав «теневого флота» РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нанесли удар по двум нефтяным танкерам РФ в акватории порта Новороссийск.

«Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут», - написал глава государства в Telegram-канале в воскресенье, 3 мая.

Украинский лидер поблагодарил начальника Генштаба ВС Украины Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и ВМС Украины за «неизменно полезные результаты».

«Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться — на море, в небе и на земле. Слава Украине!»,- следует из публикации.

Глава государства также разместил кадры поражения корабля.

Официальных комментариев со стороны российских властей пока не поступало.