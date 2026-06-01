«На юге и востоке нашей страны для российских войск практически не осталось безопасных дорог», - заявил президент Украины

Зеленский: ВСУ за май поразили 15 российских нефтеперерабатывающих заводов «На юге и востоке нашей страны для российских войск практически не осталось безопасных дорог», - заявил президент Украины

За январь – май этого года наши воины смогли поразить 15 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Глава государства отметил, что план наших дальнобойных санкций в отношении России выполняется шаг за шагом. По его словам, за январь – май этого года украинские воины смогли поразить 15 российских НПЗ.

«Это существенно. Уже введены российские запреты на экспорт с их территории авиационного топлива, а также бензина, рассматривается запрет на экспорт дизельного топлива. Для России это значительная потеря», – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что силы обороны имеют возможности наносить удары по военной логистике ВС России фактически на всей глубине временно захваченной территории Украины.

«На юге и востоке нашей страны для российских войск практически не осталось безопасных дорог», - сказал он.