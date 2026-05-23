Зеленский ввел санкции против командиров и флота РФ В санкционный пакет вошли 127 российских военных, а также 29 торговых судов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые предусматривают введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении российского флота, а также высокопоставленных военных ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В первый санкционный пакет вошли 127 российских военных, которые, как утверждается, «причастны к ракетным ударам по Украине, в том числе по критической инфраструктуре и гражданским объектам».

Во второй пакет вошло 29 гражданских торговых судов, которые, как утверждается, «задействованы в перевозке грузов для военных нужд РФ».

«Их привлекают к регулярной перевозке больших объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны России. Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. В отношении других Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций», – сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев активно ведет дипломатическую работу с партнерами в Евросоюзе, «чтобы приблизить вступление Украины в ЕС».

«Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всех живет в мире, защищает людей и жизни, защищает культуру и именно благодаря такой защите играет поистине глобальную роль», – сказал Зеленский в видеообращении.

По мнению украинского лидера, «без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным – полноправным». «Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах. Важно работать на 100% ради безопасности, ради наших людей", – подчеркнул он.