Зеленский: Ватикан готов принять встречу на уровне лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля, встретился в Киеве с секретарем Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлагером. Об этом сообщил украинский лидер в своих соцсетях.

Согласно сообщению, стороны обсудили дипломатические усилия по завершению конфликта РФ и Украины.

Зеленский сообщил, что Ватикан готов стать площадкой для встречи на уровне лидеров, которая могла бы способствовать достижению мира.

По словам Зеленского, необходимо искать дипломатические форматы, которые могут приблизить мир. "Один из форматов, который мог бы этому способствовать, - встреча на уровне лидеров. Спасибо Ватикану за готовность её принять и далее прилагать усилия, чтобы такая встреча могла состояться", - отметил он.

Президент также выразил благодарность архиепископу Галлагеру и Папе Римскому Льву XIV за поддержку Украины

Во время переговоров стороны также обсудили гуманитарное сотрудничество, деятельность церкви в Украине, а также процесс евроинтеграции страны.

По словам президента, Ватикан поддерживает стремление Украины стать полноправным членом Европейского Союза и положительно оценивает шаги, которые Киев делает на этом пути.