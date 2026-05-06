Зеленский: Будапешт вернул Украине средства и ценности Ощадбанка

Деньги и ценности, которые в начале марта венгерские власти конфисковали у сотрудников украинского «Ощадбанка» в рамках операции «Украинский золотой конвой», были возвращены в Украину в полном объеме. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram – канале в среду, 6 мая.

Зеленский назвал это «важным шагом в отношениях с Венгрией», заявив, что задержание сотрудников «Ощадбанка» было неправомерным.

«Благодарен Венгрии за конструктивный и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей», - добавил украинский президент.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал возвращение имущества «позитивным сдвигом на пути к нормализации украинско-венгерских отношений». Он также поблагодарил венгерскую сторону за этот шаг.

Сибига заявил, что Киев рассматривает произошедшее как признак готовности Будапешта развивать отношения «на основе взаимного уважения и здорового прагматизма». По словам министра, украинская сторона готова ответить взаимностью и рассчитывает на предстоящие контакты с представителями венгерской стороны.

Ранее, 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт «во взятии в заложники» семерых граждан Украины - сотрудников Ощадбанка, сопровождавших инкассаторские автомобили с наличными средствами. Объем ценностей в похищенных автомобилях составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота.

В свою очередь в «Ощадбанке» заявили, что перевозка средств осуществлялась непосредственно банком в рамках международного соглашения с австрийским Райффайзен Банком.

Вечером 6 марта Украина добилась возвращения семи инкассаторов, задержанных Венгрией. 13 марта Венгрия вернула инкассаторские автомобили банка, но без средств внутри нее. В свою очередь Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что средства украинского Ощадбанка, изъятые у инкассаторов, останутся на территории Венгрии, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба».

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина отремонтировала нефтепровод «Дружба» и ожидает разблокирования финансирования со стороны Европейского Союза.