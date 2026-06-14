Президент Украины подчеркнул, что вызовы безопасности – "не на год и не на пять лет"

Зеленский: Без Украины Европе может быть очень сложно Президент Украины подчеркнул, что вызовы безопасности – "не на год и не на пять лет"

Без Украины и украинского опыта противостояния РФ Европе может быть "чрезвычайно сложно". Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы слышим от многих лидеров, что не только Европа нужна Украине, но и Украина нужна Европе, и это правда. И учитывая долгосрочные намерения России – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы даже там, где в советское время военных баз не было, – это точно свидетельствует о том, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно. Надо все это принимать во внимание",-сказал глава государства.



Зеленский подчеркнул, что вызовы безопасности – "не на год и не на пять лет". По его мнению, Россия "выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику"



"Ничего другого из Москвы не слышно. Разве что они пытаются подкупить тех или иных политиков теми или иными выгодами. Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы. В конце концов они проигрывают, как Орбан, но многие все равно пытаются подружиться с путинскими кошельками и закрывают глаза на то, что происходит на самом деле", – добавил президент.

Он также заявил, что среди всех европейских стран, которые уже присоединились к Евросоюзу или видят для себя такую перспективу, именно Украина "жертвует ради Европы больше всего."

Зеленский рассказал о подготовке к дипломатическим мероприятиям на следующей неделе, отметив, что "будет очень активно, начиная с понедельника".

Он добавил, что Украина готова к открытию 6 кластеров в переговорах с ЕС.

"Мы рассчитываем, что этим летом мы сможем достичь большего результата в нашей интеграции в ЕС. По крайней мере, с нашей стороны не будет никаких затягиваний. И очень важно, чтобы партнеры тоже ощущали всю значимость этого процесса", – сказал президент.

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