Зеленский анонсировал участие Украины в саммите НАТО в Анкаре

Украина примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 7-8 июля в Анкаре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с коллегой из Молдовы Маей Санду.

«Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто пока рано сказать», - цитируют Зеленского украинские СМИ.

Саммит НАТО запланирован на 7-8 июля 2026 года. Мероприятие состоится в президентском комплексе Бештепе в Анкаре.

Президент Украины также заявил, что он обсудит вопрос о Запорожской АЭС во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Украинский лидер отметил, что необходимо дипломатическим путем добиться того, чтобы Москва «освободила» станцию. Он добавил, что необходимо восстановить работу ЗАЭС.

Зеленский рассказал, что уже сегодня, 26 апреля, у него состоится встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.